أنستقرام يغلق أبوابه أمام رجل خامنئي في القضاء

أغلقت منصة " أنستقرام" الشهيرة للتواصل الاجتماعي، مساء الخميس، أبوابها أمام رجل المرشد علي خامنئي في السلطة القضائية المتشدد غلام حسين محسني إيجي.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية نقلاً عن الدائرة الإعلامية في السلطة القضائية، إن "شركة أنستقرام للتواصل الاجتماعي قامت بحجب الصفحة الرسمية لرئيس السلطة القضائية الجديد غلام حسين محسني إيجي".



وأشار بيان للدائرة الإعلامية إلى أن "شركة ا أنستقرام لم تفصح عن أسباب حذف الصفحة الرسمية لرئيس القضاء الإيراني".

وكان رئيس القضاء الإيراني أعلن الأربعاء الماضي عن تدشين صفحته الرسمية بذريعة التواصل مع الناشطين الإيرانيين في منصة أنستقرام.

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، أبقى المرشد الإيراني علي خامنئي، منصب السلطة القضائية بيد رجال الدين المتشددين بهدف استخدام ذلك كورقة ضغط ضد الخصوم والمعارضين، وذلك بعدما أعلن في قرار له "غلام حسين محسني إيجي" بمنصب رئيس القضاء بدلاً من الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

وتولى ايجي منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، في عهد إبراهيم رئيسي، وهو من أهم رجال القضاء، وقد تولى إيجي وزارة الاستخبارات والأمن القومي في إيران من 2005 حتى 2009 في فترة رئاسة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد.



ويخضع رئيس القضاء الإيراني الجديد للعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب دوره في قمع المعارضين والناشطين والمحتجين خلال احتجاجات شعبية اندلعت عام 2009 ضد النظام الإيراني بسبب اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.