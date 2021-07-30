شركات النفط الأوروبية ترقص "تانجو" مع التعافي الاقتصادي

حققت شركات النفط الأوروبية، أرباحا كبيرة في النصف الأول من 2021، مستفيدة من الانتعاش القوي في أسعار الخام منذ العام الماضي.

واستفادت شركتا النفط الأوروبيتان "رويال داتش شل" و"توتال إنيرجي" من الانتعاش القوي في أسعار الخام منذ العام الماضي وأعلنتا، الخميس تحقيق أرباح كبيرة.

والخميس، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، ليتجاوز خام القياس العالمي برنت 76 دولارا للبرميل، مع استمرار تقلص المخزونات بالولايات المتحدة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار للبرميل بما يعادل 1.75% ليتحدد سعر التسوية عند 76.05 دولار للبرميل. وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.23 دولار أو 1.7% إلى 73.62 دولار للبرميل.

رويال داتش شل



وسجلت المجموعة البريطانية الهولندية "رويال داتش شل"، صافي أرباح قدره 3.4 مليارات دولار في الربع الثاني من 2021.

بينما حققت المجموعة، خسائر فادحة بأكثر من 18 مليار دولار تكبدتها في الفترة نفسها من العام 2020، تحت وطأة تراجع قياسي في قيمة الأصول وسط انهيار السوق العالمية، وذلك حسب فرانس برس.

توتال إنيرجي



كذلك، حققت مجموعة "توتال إنيرجي" الفرنسية، أرباحا بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها مقابل خسارة أكثر من 8 مليارات دولار في العام السابق.





وبالتالي، فإن القطاع بكامله يستفيد من انتعاش السوق.

وأعلنت شركة "إكينور" النروجية الأربعاء أنها عاودت تحقيق أرباح فيما ازداد حجم إيراداتها بأكثر من الضعف.

وبدأت أسعار النفط الخام التي كانت تتراوح ما بين 30 و40 دولارا في ربيع العام 2020 ترتفع بشكل تدريجي، ووصلت إلى حوالى 70 دولارا وذلك بفضل الانتعاش العالمي جراء إعادة انطلاق الاقتصادات الكبرى وحملات التلقيح المستمرة.





وفي حين عاود الطلب الارتفاع، يبقى العرض محدودا نتيجة جهود الدول الاعضاء في مجموعة "أوبك" وشركائها للسيطرة عليه.

ومع ذلك، اختارت المجموعة هذا الشهر زيادة مضبوطة في إنتاجها.

وما زالت "شل" حذرة بشأن توقعاتها، مبررة ذلك بأن هناك "حالة من عدم اليقين" بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وتأثيره على طلب المواد الهيدروكربونية.

وقد تضطر المجموعة للحد من إنتاجها في الربع الثالث من العام بسبب إجراءات "أوبك" والقيود المرتبطة بالبنى التحتية.

وتؤكد "شل" و"توتال إنيرجي" اللتان تعتمدان بشدة على أرباح النفط والغاز، أنهما ستواصلان الاستثمار في الانتقال في مجال الطاقة حتى لو أن المنظمات غير الحكومية تعتبر أنها لا تمضي بالسرعة الكافية على هذا الصعيد.