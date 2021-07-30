موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. فتح أبواب السعودية وكارافان عشاق السفر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
أعلنت وزارة السياحة السعودية عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس/آب 2021.
أدرجت شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالتعاون مع شركة "كروز السعودية" مجال قطاع الرحلات البحرية السياحية ضمن خدماتها.
تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، نحو 79 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.
أطلقت شركة ديتليفس (Dethleffs) الكارافان Globetrail الجديد في إصدارين بأطوال مختلفة بسعر يبدأ من 47 ألف يورو.
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