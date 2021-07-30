موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. غرامة جوجل وعودة نوكيا ومفاجأة أبل

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

غرم القضاء الروسي، لأول مرة عملاق التكنولوجيا الأمريكي "جوجل"، لخرقه قانون تخزين البيانات الشخصية.

بعد الجائحة، بات الناس يبحثون عن عالم افتراضي يهربون فيه من أهوال الواقع، وهي فكرة عادت للظهور بقوة مع عالم "ميتافيرس".. ما هو؟

أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق هاتفها الذكي XR20 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، الذي يتوافر بلونين وبسعر يبدأ من 499 يورو تقريبا

قامت شركة هواوي بنشر مقطع فيديو تشويقي للجيل الجديد من سماعتها الذكية Sound X، بنظام تشغيل هارموني.

تستعد أبل للتخلص من النتوءة الشهيرة في شاشات هواتفها المخصصة للكاميرات الأمامية لصالح تقنية حديثة وثقتها كبراءة اختراع باسمها.

حلت العاصمة الإماراتية أبوظبي كثالث أسرع عواصم العالم على مؤشر" Ookla " العالمي لشبكات الجيل الخامس 5G.

اقتحمت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عالم التجارة الإلكترونية لأول مرة عبر إطلاق أداة تتيح التسوق المباشر عبر الشبكة.

تواجه أبل الآن مشكلة تؤثر في الجميع من صانعي منصات الألعاب إلى شركات السيارات ومصنعي الحواسيب.

