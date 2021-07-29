صيد وتوريد وتصدير.. إسرائيل تعلن سلسلة تسهيلات في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إدخال سلسلة من التسهيلات إلى قطاع غزة، بينها توسيع مساحة الصيد المسموح به.

وقال الجيش في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبموافقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مسافة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 12 ميلاً بحريًا، اعتبارًا من صباح يوم غد (الجمعة)"

كما أشار إلى أنه "سيتاح اعتبارًا من يوم الأحد القادم، إدخال معدات وبضائع من أجل استمرار تنفيذ المشاريع التي تتم برعاية المجتمع الدولي بغزة في مجالات الغذاء والمياه والطب وصيد الأسماك"، إلى جانب الموافقة على إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى القطاع"،

وأضاف أنه سيتاح أيضا تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل.

ووفق البيان نفسه، "تقرر إتاحة مرور الفلسطينيين من سكان القطاع إلى خارج البلاد عن طريق معبر جسر اللنبي، رهنًا بالمعايير المعتمدة".

وبالإضافة إلى ذلك، سيتاح -لمرة واحدة فقط-، دخال 29 مركبة خصوصية تُركت في معبر إيرز منذ عملية"حارس الأسوار".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "الخطوات المدنية التي صادق عليها المستوى السياسي مشروطة باستمرارالحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.