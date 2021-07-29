سفينة MSC Bellissima في أول رحلة سياحية عبر ميناء جدة

أدرجت شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالتعاون مع شركة "كروز السعودية" مجال قطاع الرحلات البحرية السياحية ضمن خدماتها.

وجاء ذلك خلال انطلاق سفينة MSC Bellissima، الخميس، من الرصيف الجديد المخصص لرسو سفن الرحلات السياحية بالمحطة.

وتعمل شركة MSC Cruises على تشغيل سفينة الركاب بحمولة 4500 شخص, حيث تمثل الشركة واحدة من أكبر خطوط الرحلات السياحية التابعة للقطاع الخاص في العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر ينس فلو أن الشركة وميناء جدة الإسلامي يشهدون انطلاق قطاع الرحلات البحرية السياحية في السعودية بمغادرة أول سفينة سياحية من محطتنا الموسعة حديثًا.

وسيكون رسو السفينة وصعود الركاب في الجزء الشمالي من الميناء من خلال اتفاقية البناء والتشغيل ونقل الملكية التي تمتد لـ 30 عاماً مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" التي وُقّعت العام الماضي، ليصبح الميناء وشركة البحر الأحمر المرفأ الأساسي لسفينة MSC Bellissima لموسم الرحلات السياحية لعام 2021-2022.

وتعد السفينة هي الأحدث ابتكارًا ضمن أسطول MSC Cruises, فهي مزودة بمجموعة كبيرة من المزايا المتطورة والتكنولوجيا المبتكرة للحد من الأثر البيئي، كما أنها تصدرت السفن من طراز Meraviglia-Plus الحديثة للغاية ضمن أسطول MSC Cruises عندما تم إطلاقها عام 2019.

وستبحر السفينة في 21 رحلة على البحر الأحمر من جدة في المدة بين نهاية شهر يوليو وآخر شهر أكتوبر, حيث ستمضي السفينة 3-4 ليال في ميناء سفاجا للذهاب إلى الأقصر في مصر, أو في ميناء العقبة للذهاب إلى البتراء في الأردن قبل عودتها إلى الميناء الأساسي لها في جدة.

وأوضح المدير التنفيذي للعمليات التجارية لشركة كروز السعودية مارك روبنسون أن هذا الحدث يتماشى مع رؤية عام 2030, وهو علامة مميزة لشركة كروز السعودية وقطاع السياحة في السعودية، حيث لم يمر على إنشاء الشركة سوى 6 أشهر، وهي مكلفة بإطلاق صناعة الرحلات البحرية السياحية.

واستطاعت الشركة خلال هذه الأشهر القليلة العمل مع العديد من الشركاء مثل شركة محطة بوابة البحر الأحمر من أجل تهيئة البنية التحتية والقوى العاملة والأنظمة اللازمة لاستضافة خطوط الرحلات البحرية السياحية العالمية في أول مواسم الرحلات البحرية الكاملة في الصيف والشتاء، إضافة إلى أن شركة كروز السعودية ستخلق 50,000 فرصة عمل بحلول عام 2025, وتسهيل بناء خمسة موانئ إضافية كموانئ أساسية في جدة, واستضافة أكثر من 1.5 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2028.

من جهته ذكر نائب الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر المهندس حمدي ناضرة أن ميناء جدة الإسلامي يُعد واحدًا من أحدث الموانئ في المنطقة, لذلك سيحظى بمكانة بارزة في مجال الرحلات السياحية.