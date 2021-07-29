المرصد السوري: مقتل 16 شخصا خلال معارك عنيفة في درعا

قتل 16 شخصاً على الأقل خلال اشتباكات عنيفة اندلعت، الخميس، في محافظة درعا جنوب سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعتبر درعا "مهد" الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام، ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق، برعاية روسية، إثر عملية عسكرية العام 2018، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.



وأفاد المرصد عن معارك عنيفة اندلعت بين قوات النظام والمجموعات الموالية لها من جهة، وعناصر مسلحة من جهة ثانية منذ ساعات الصباح الباكر في مناطق متفرقة في المحافظة، بينها مدينة درعا.

وتسبّبت الاشتباكات، التي وصفها المرصد بـ"حرب حقيقية"، بمقتل ثمانية عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، مقابل خمسة من الفصائل المسلحة، كما قتل ثلاثة مدنيين.

وبدأ التصعيد مع قصف قوات النظام درعا البلد، معقل فصائل المعارضة سابقاً، بالصواريخ وقذائف الهاون تمهيداً لاقتحامها برياً، ورد العناصر باستهداف حواجز ونقاط تابعة لقوات النظام في ريفي درعا الشرقي والغربي. وتمكنوا من أسر أكثر من "40 عنصراً من قوات النظام".

وتعد الاشتباكات الخميس وفق المرصد "الأعنف والأشمل منذ سيطرة النظام على درعا".

ودرعا المحافظة الوحيدة التي لم يخرج منها كل المسلحين بعد استعادة النظام السيطرة عليها عام 2018.

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة، ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات واشتباكات، وكان المرصد أحصى في مارس/ آذار مقتل 21 عنصراً على الأقل، من عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات، في كمين نصبه مسلحون في ريف درعا الغربي.

وخلال الأسابيع الماضية، أفادت وسائل إعلام سورية محلية عن حشد عسكري لقوات النظام عند أطراف المدينة، تزامن مع عقد اجتماعات عدّة بين ممثلين عن المجموعات المسلحة والحكومة السورية.

وأوردت صحيفة الوطن المقربة من دمشق على موقعها الإلكتروني الخميس أن الجيش بدأ "عملية عسكرية ضد البؤر التي يتحصن فيها إرهابيون أفشلوا اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" من جهتها أن "مجموعات إرهابية استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف الهاون وسقوط إحداها على المشفى الوطني" ما تسبب بأضرار مادية.