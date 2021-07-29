لتواجدها في ليبيا.. أوروبا تحذر من نفوذ تركيا بمسار الهجرة غير الشرعية

حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن تركيا ستكون قادرة على ممارسة نفوذها بطريق الهجرة من ليبيا.

وقال بوريل، خلال مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، الخميس، "في الوقت الراهن، تركيا حاضرة بشكل كبير في ليبيا وأصبحت لاعبا رئيسيا" في هذا البلد.



وأشار إلى أنه بفضل "القواعد البحرية" التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا "مقابل السواحل الإيطالية"، فإن تركيا "سيكون لها تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، كما هو الحال في شرق البحر المتوسط".

ورأى بوريل أن الأوروبيين من جانبهم "كانوا منقسمين جدا، وهذا يترتب عليه ثمن".

وخلال الحرب بين القوى المتنافسة في ليبيا في عامي 2019 و2020 وحتى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول، كانت تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقراً، ضد المشير خليفة حفتر المدعوم من روسيا خصوصا.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 اتفاق تعاون عسكري واتفاقا لترسيم الحدود البحرية يسمح لتركيا بتأكيد حقوقها في مناطق شاسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط غنية بالنفط والغاز.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل حاد منذ العام 2016 وتأججت التوترات خصوصا بعد سلسلة عمليات التنقيب عن الغاز التي نفذتها أنقرة في المياه اليونانية والقبرصية في شرق البحر المتوسط وبسبب وجود جنود أتراك في ليبيا.