صحف لبنان "تحتجب" في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

أعلنت نقابتا الصحافة والمحررين في لبنان، الخميس، حجب صدور الصحف، الأربعاء المقبل، بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
وقالت النقابتان، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه "بمناسبة إعلان الحداد الوطني في الذكرى الأولى لفاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف الأربعاء 4 من أغسطس/آب 2021 ".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أصدرت، الأربعاء، مذكرة إدارية قضت بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى الانفجار.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص.
ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.
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