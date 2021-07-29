"بال هاوس".. قصة موقع تاريخي يجمع محمد بن زايد وكورتس

التقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والمستشار سبستيان كورتس، بموقع استثنائي في فيينا.
واستقبل المستشار كورتس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في فيينا حيث استعرضا حرس الشرف في ميدان "بال هاوس"، فما قصة هذا الميدان.
"بال هاوس" هي ساحة تاريخية في الحي الأول في فيينا، تقع بين حديقة الأمة التاريخية، وقصر هوفبورج الرئاسي، وميدان هيلدن بلاتس السياحي الشهبر.
ومنذ قيام الجمهورية النمساوية عام 1918، يرمز "بال هاوس" إلى مقر المستشارية الاتحادية النمساوية، تماما مثل "داونينج ستريت" في بريطانيا، والذي يرمز لمقر رئيس الوزراء البريطاني.
وقبل 1918، كان "بال هاوس" يرمز إلى مقر وزارة الخارجية في عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية، ولعب هذا الدور لقرون طويلة.
سر التسمية
جاءت تسمية الميدان نتيجة استخدامه في ممارسة لعبة بالكرة بدأت في فيينا في عام 1521، وتشبه لعبة الريشة الطائرة اليوم.
وكانت اللعبة التي نمت في عهد الإمبراطورية النمساوية، تحظى بشعبية طاغية بين الطبقات الارستقراطية ولعبت كثيرا في الميدان الذي عرف منذ ذلك الوقت بإسم "بال هاوس"، ويمكن ترجمته لغة إلى "بيت الكرة".
مركز السلطة السياسية
ويعتبر "بال هاوس"، اليوم، مركز السلطة السياسية في النمسا، حيث يضم مقر المستشارية الفيدرالية الذي جرى بنائه في الفترة من عام 1717 إلى عام 1719 بواسطة المهندس المعماري يوهان لوكاس فون هيلدبراندت.
وكان المبنى في الفترة بين 1719 و1918 مقرا لوزارة الخارجية في عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية، قبل أن يتحول في 1918 إلى مقر المستشارية في الجمهورية الوليدة آنذاك.
ونظرا لأهمية السياسية الكبيرة، تحول "بال هاوس" إلى مكانً مفضل للاجتماعات ومركزًا للحركات السياسية مثل المظاهرات والتجمعات والاحتجاجات. وموقع استقبال الضيوف الأجانب واستعراض حرس الشرف.
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