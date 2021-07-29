سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29 يوليو 2021.. ارتفاع طفيف

ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، في البنك المركزي المصري، ومعظم البنوك.

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، أمس.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار، إلى نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها التجاري الدولي، والقاهرة، وبنك HSBC، والمصري الخليجي، وبركة، والمشرق، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

محمد بن راشد يهنئ شابا مصريا

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شابا مصريا، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة شركته، التي أسسها من دبي، أكثر من 1.5 مليار دولار.

دبي منصة للشباب العربي الطامح للعالمية

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع "تويتر" الأربعاء: " مصطفى قنديل، شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم أدرجها اليوم عبر بورصة ناسداك، شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول".





واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدته بتهنئة الشاب المصري قائلا: "مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

إندماج "سويفل"

وقالت شركة "سويفل" المصرية، المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي، الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا نهائيا للإندماج مع شركة "كوينز جامبيت" الأمريكية.

وأضافت "سويفل" في بيان أن الشركة الناتجة عن الاندماج ستسمى "سويفل هولدينجز كورب"، ومن المنتظر إدراجها في بورصة ناسداك.

وقالت إن الصفقة ستوفر عائدات إجمالية تصل إلى 445 مليون دولار للشركة المدمجة.

طموح وتوسعات

وتأسست "سويفل" في أبريل/نيسان 2017، وهي خدمة للنقل الجماعي بالحافلات يمكن فيها للركاب الحجز وسداد الأجرة عبر تطبيق الشركة على الهاتف المحمول.

وتسعى "سويفل"، لزيادة إيراداتها إلى مليار دولار والتوسع في 25 دولة بحلول 2025.

وقبل الإعلان عن الصفقة، كان مصطفى قنديل مؤسس الشركة وشريكاه، الشابان المصريان محمود نوح وأحمد صباح، يملكوا أكثر من 30% من "سويفل"، في حين تعود النسبة الباقية لنحو 17 صندوق استثمار منها "أوتوتك" في الولايات المتحدة، و"في.سي فوستوك فنتشرز" بالسويد، والصندوق السيادي العماني، و"بيكو كابيتال" في دبي، و"ام.اس.ايه" في الصين.

وقال قنديل:" كوينز جامبيت تُعتبر شريكا مثاليا يشاركنا قيمنا الأساسية ويلتزم بالمساعدة في تسريع خطط النمو الطويلة الأجل لشركة سويفل".

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.260 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.40 جنيه للبيع، أمس.