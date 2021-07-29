سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 29 يوليو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 29 يوليو 2021، في مستهل تعاملات البنوك، وشركات صرافة.

وحقق الاقتصاد المصري، مؤشرات إيجابية في جميع القطاعات رغم تداعيات جائحة كورونا، بعد نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

4 عقود جديدة للبحث عن الذهب

وقعت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركة باريك جولد الكندية (الثانية عالميا في نشاط البحث عن الذهب).

وشهد طارق الملا، وزير البترول المصري، التوقيع على العقود الأربعة للبحث عن الذهب بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة باريك جولد الكندية التي تعد الأكبر من نوعها عالمياً في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثاني في نشاط البحث عن الذهب.

وأفاد بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، بأنه بموجب العقود تستثمر الشركة الكندية لأول مرة في مصر بمجال التعدين، والبحث عن الذهب في 19 قطاعاً جديداً بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 8.8 مليون دولار، وذلك بعد فوزها في أولى جولات المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020 بنظامها الحديث.

وشركة "باريك جولد" قد تأسست عام 1978، ويقع مقرها في تورنتو بكندا وتقوم بعمليات تعدينية في عدد من دول العالم، مثل كندا وأستراليا والأرجنتين وزامبيا وغيرها.

تراجع الديون

وقالت الرئاسة المصرية، الإثنين، إن نسبة الدين من الناتج المحلي في البلاد، تراجعت إلى 90.6% بنهاية العام المالي الماضي 2020-2021 من 108% في العام المالي 2016-2017.

ونجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%.





وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

ارتفع متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.260 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.40 جنيه للبيع، أمس.