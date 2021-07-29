سفير جديد للصين بواشنطن.. تعهّد بإعادة العلاقات لمسارها

سفير جديد لبكين بواشنطن، يصل نيويورك، في وقت تدخل فيه المحادثات بين البلدين إلى طريق مسدود، متعهدا بإعادة العلاقات إلى مسارها.

ووصل السفير الجديد تشين جانج، إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، أمس الأربعاء، ونشرت سفارة بلاده صورا له، وهو يضع كمامة تحمل صورة علم الصين لتأكيد ذلك.

وكتبت السفارة على موقعها: "وصل السفير تشين جانج؛ السفير فوق العادة والمفوض الجديد لجمهورية الصين الشعبية إلى الولايات المتحدة، في 28 يوليو (تموز) 2021، لتولي منصبه".

ووصفت تقارير إعلامية تشين، بأنه معروف بـ"تصلبه"، ما يطرح تساؤلا حول نجاحه في مهمة تخفيف التوتر بين واشنطن وبكين؛ إذ وصلت العلاقات بين القوتين الكبريين إلى "طريق مسدود" باعتراف الخارجية الصينية.

وتقول تلك التقارير إن تشين، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، "معروف بأنه من مجموعة جديدة من الدبلوماسيين الصينيين المعروفين بنبرتهم العدوانية تجاه الدول الغربية، ويسمون الذئاب المحاربة".



لكنه بدا تصالحيا عند وصوله إلى العاصمة الأمريكية. فقد نقلت عنه السفارة قوله: "سأعمل جاهدا لبناء قنوات اتصال وتعاون مع جميع القطاعات في الولايات المتحدة، وسأعمل على إعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها".

والقضايا الخلافية بين البلدين كثيرة من هونغ كونغ إلى تايوان وشينجيانغ وحقوق الإنسان والتجارة والتقنيات ومنشأ كوفيد19.

وحتى الآن لم يغير الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسة المواجهة التي اتبعها سلفه دونالد ترمب حيال بكين، رغم مساعي واشنطن إلى إطلاق محادثات بإرسالها نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان الأسبوع الماضي، في زيارة لم تأخذ صفة الرسمية.