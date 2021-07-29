"إيفر جيفن" تصل روتردام بعد أطول رحلة مرور في قناة السويس

وصلت سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن" أخيرا إلى وجهتها ميناء روتردام الهولندي، الخميس، لتفريغ حمولتها.

والسفينة التي علقت في قناة السويس المصرية لمدة 6 أيام في شهر مارس آذار الماضي، أفرجت عنها السلطات المصرية في 7 يوليو/ تموز الجاري لتستكمل رحلتها.

وقبل الإفراج عنها، خضعت السفينة لاتفاق مع السلطات المصرية دفعت بموجبه تعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها.

تفريغ الحمولة

وقال الميناء إنه من المقرر أن ترسو السفينة في محطة إي.سي.تي دلتا في روتردام لتفريغها حتى الثالث من أغسطس آب قبل أن تغادر إلى فيليكستو بإنجلترا.

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس بسبب الرياح الشديدة في 23 مارس آذار، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

وغادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في السابع من يوليو تموز، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.

جبل قضايا

ورغم إنهاء خلافاتها في مصر، يتوقع مالكو السفينة مواجهة "عدة مئات أو آلاف" من الدعاوى القضائية.

وكانت شركتان تابعتان لشركة "شوي كيستن كايشا" مالكة سفن الحاويات، وكذلك مجموعة "إيفرجرين"، التي تدير "إيفر جيفن" قد طالبات محكم لندن باتفاق طويل الأجل، لوقف أي قضايا محتملة.

وكان ملاك السفينة حصلوا في وقت سابق من هذا العام، على أمر آخر يقيد بعض المطالبات ضد السفينة إلى 84 مليون جنيه إسترليني (116 مليون دولار).

ومن المحتمل أن تستغرق أي مطالبات يتم تقديمها في المملكة المتحدة سنوات قبل التوصل إلى حل. وقد يتم حل بعضها عن طريق التحكيم، وهو بديل خاص بشكل عام للنزاعات القضائية الطويلة والمكلفة.

التعويض الوحيد

وتعتبر السلطات المصرية هي الوحيدة التي حصلت على تعويضات حتى الآن، حيث احتجزت السفينة ورفضت الإفراج عنها لحين توقيع اتفاقية تعويض رسمية مع شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لـ"إيفر جيفن".

ووقّع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع والشركة اليابانية مالكة السفينة، اتفاق تسوية يشمل تعويض مصر عن إغلاق المجرى الملاحي لمدة ستة أيام.

وقال ربيع عقب مراسم التوقيع التي نقل التلفزيون الرسمي وقائعها: "أعلن للعالم كله التوصل إلى اتفاق"، في إشارة إلى اتفاق التسوية.

وأضاف أن التسوية بين الهيئة وملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها ينص على ألا تكون هناك مطالب أخرى لأي من الطرفين.

وقال للصحفيين إن الاتفاق يشمل تسديد مبلغ دفعة واحدة لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس لن تغير قواعد مرور السفن عند سوء الأحوال الجوية لكن جنوح إيفر جيفن في المجرى المائي أدى إلى تسريع خطط توسيع القناة.