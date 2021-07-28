مباحثات إماراتية سودانية لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

بحثت الإمارات والسودان، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء بين اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بالإمارات، علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.





وفي أعقاب اللقاء، زار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، قيادة القوات البرية الإماراتية حيث كان في استقباله اللواء الركن سعيد الشحي، قائد القوات البرية، وعددا من كبار ضباط قيادة القوات البرية.

كما زار رئيس الأركان السوداني نصب الشهيد التذكاري ووضع إكليلاً من الزهور، تخليداً لذكرى شهداء القوات البرية الإماراتية البواسل الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن والذود عن حياضه والحفاظ على أمنه واستقراره.





وتجول الحسين في متحف القوات البرية الإماراتية، والذي يهدف الى التعريف بتاريخها ونشأتها وتطورها.

ويضم المتحف أقساماً عدة، منها ما يحكي عن الماضي، ويشمل بدايات نشأتها، ما قبل توحيد القوات المسلحة، ويحتوي على مختلف الآليات والمعدات والأسلحة والملابس والأوسمة والميداليات والشعارات التي استخدمت في تلك المراحل.



