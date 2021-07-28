الموت يخطف نائبا ثالثا في البرلمان اللبناني

توفي النائب في البرلمان اللبناني مصطفى الحسيني، بعد صراع مع مرض عضال.

والحسيني هو النائب الثالث في البرلمان اللبناني الذي توافيه المنية بعد النائبين جان عبيد، وميسال المر.

وكان النائب الحسيني الذي نال فقط 300 صوتاً فقط قد فاز في الانتخابات الأخيرة عام 2019 عن قضاء جبيل، ضمن تحالف ضم أمين عام "قوى 14آذار" فارس سعيد والكتائب، والنائب فريد هيكل الخازن، بسبب قانون الانتخاب اللبناني، الذي أمّن مقعداً للائحة.

وبعد فوزه أعلن الحسيني انقلابه على المشروع الانتخابي للائحة التي أوصلته لمجلس النواب ورفض المطالبة بتجريد حزب الله من سلاحه، وحاول الانضمام إلى كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يعود عن قراره وينضم إلى كتلة النائب السابق سليمان فرنجية.

ونعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعضاء المجلس النيابي زميلهم الحسيني الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

والنائب مصطفى الحسيني هو شقيق رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، وهو سياسي ورجل أعمال لبناني، له اهتمام خاص بقطاعي الزراعة والإعلام.

وترشح للانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في قضاء جبيل أعوام 2000 و2005 و2009، وانتخب للمرة الأولى عام 2018.