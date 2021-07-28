واشنطن: موقفنا إزاء الصحراء المغربية "لم يتغير"

قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، الأربعاء، خلال زيارة للمغرب إن اعتراف واشنطن بسيادة المملكة على الصحراء المغربية لم يتغير.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وردا على سؤال من الصحافة بشأن الموقف الأمريكي، قال هود إنه "لن يكون هناك تغيير" بعد لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط.
وبالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، يتوسع التأييد الدولي للمملكة، في خطوات تجهض مشاريع الانفصاليين.
وبتوسع جبهة التأييد الدولي للمقترح المغربي، والاعتراف بسيادته الكاملة على إقليم الصحراء، يضيق الخناق على مليشيات البوليساريو الانفصالية، خصوصا عقب الضربة التي تلقتها مؤخرا من الجيش المغربي.
ففي نوفمبر/تشرين ثان 2019، أطلقت الرباط عملية عسكرية لمواجهة استفزازات الجبهة الانفصالية، بعد أن تعمدت التخريب قرب معبر الكركرات، منفذ المملكة الوحيد مع موريتانيا جارتها الجنوبية.
ونجحت وحدات الجيش في إعادة الانسيابية المعهودة للمعبر، بواسطة تدخل سلمي وثقه أفراد من البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو"، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى.
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