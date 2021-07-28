الكويت.. إعفاء وزير شؤون الديوان الأميري من منصبه

أعلن الديوان الأميري الكويتي، مساء الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قرر إعفاء وزير شؤون الديوان الأميري من منصبه. ونص المرسوم الأميري على إنهاء العمل بالمرسوم الذي يحمل رقم 258 لعام 2017 والخاص بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري، وطالب المرسوم رئيس الوزراء والحكومة بالعمل بالقرار منذ تاريخه.

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