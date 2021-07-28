"دفاع بلعيد والبراهمي" تتهم "جهاز الإخوان السري" بالتجسس على تونس وشعبها

قالت هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي التونسية، الأربعاء، إن الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية يتجسس على تونس وشعبها.

وأكدت هيئة الدفاع عن التونسيين الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي إن حركة النهضة الإخوانية، أن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس، هو من يدير الجهاز السري للحركة.

وأضافت أن "الجهاز السري يتجسس على مؤسسات عسكرية ودبلوماسية ومسؤولين في تونس ودول أخرى".

وأكدت أن" حركة النهضة تمول جهازها السري من عمليات غسل أموال وتمويلات خارجية".

وتابعت هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي التونسية ان القضاء التونسي لن يتعافى بسهوله بسبب التغلغل الإخواني العميق في مؤسساته.

ولفتت هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي التونسية إلى أنها" تنتظر من الرئيس التونسي قيس سعيد التعجيل بالنظر في الشكاوى التي رفعتها بشأن الجهاز السري لحركة النهضة".

وفي وقت سابق الأربعاء، تقدمت الهيئة بشكوى قضائية ضد وزيرة العدل المقالة حسناء بن سليمان، بتهمة التستر على مجرمين.

وطالبت الهيئة، الرئيس التونسي قيس سعيد، بفتح الملف من جديد بعد محاولة حركة النهضة الإخوانية، عبر أذرعها القضائية، التستر على الأدلة، ورفض التحقيق مع كل المتورطين بالحادث.

كما اتهمت وزيرة العدل التونسية المقالة حسناء بن سليمان، بالتنسيق مع حركة النهضة، لطمس حقيقة الاغتيالات السياسية التي جدت في ظل حكم الاخوان لتونس سنة 2013.

وكانت هئية الدفاع كشفت في ملفاتها الأخيرة عن وجود علاقة بين الأطراف التي اغتالت بلعيد والبراهمي مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وطالبت بالتحقيق مع الغنوشي علاقته بالاغتيالات في نهاية سنة 2019، قبل أن يتم إيقاف التتبع القضائي.