الخامس خلال 3 سنوات.. تنصيب رئيس بيرو

أدى اليساري بيدرو كاستيو، الأربعاء، اليمين الدستورية في الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البلاد، ليصبح بذلك خامس رئيس للبيرو خلال3سنوات

وقال المدرس الريفي البالغ من العمر 51 عامًا ، خلال يمين القسم:"أقسم بالله وعائلتي والفلاحين والشعوب الأصلية ورونديروس (دوريات الفلاحين) والصيادين والمهنيين والأطفال واليافعين بأنني سأشغل منصب رئيس الجمهورية... أقسم بشعب البيرو من أجل دولة خالية من الفساد ودستور جديد".



وتم تنصيب كاستيلو في ليما، وعقب ذلك إعلان حكومته؛ وضرب تعهده بزيادة الإنفاق بشكل كبير على قطاعات الصحة والتعليم والرفاهية وترًا حساسًا لدى الفقراء في بيرو الذين شعروا أنهم لم يستفيدوا استفادة كاملة من الثروات المعدنية لدى البلاد،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

لكن مقترحاته بشأن كبح جماح شركات التعدين الأجنبية، وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، وكونه ينتمي إلى حزب سياسي ماركسي، تثير على حد سواء قلق رجال الأعمال والمستثمرين.

ويتولى كاستيلو الذي ليس له خبرة سابقة بالسياسات الوطنية او المنصب الرفيع المستوى، سدة الحكم في بلد يشهد اضطرابات وتعاقب عليه في العام الماضي ثلاثة رؤساء خلال أكثر قليلاً من أسبوع.