سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

في المقابل، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا مقابل الدينار في إقليم كوردستان.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار، في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، إلى نحو 1477 دينار عراقي.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وحسب وكالة انباء الاعلام العراقي "واع"، استقر سعر صرف الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، عند نحو 1472.5 دينارا للشراء، و1482.5 دينارا للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الدولار، في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، حيث بلغت 1475 دينارا للشراء، و1479 دينارا للبيع.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

انخفاض مبيعات المركزي

تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي، في مزاد الاربعاء، من العملة الصعبة، لتصل إلى اكثر من 174 مليون دولار.

وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 18.69%، لتصل إلى نحو 174.815 مليون دولار، مقارنة بأمس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 214.570 مليونا دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 163.495 مليون دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 11 مليوناً و320 ألف دولار للمبيعات بشكل نقدي.

توقعات النمو

وقال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو".

وأكد على أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.5%.

وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، حتى لا يتم الاعتماد بشكل كامل على النفط.

وأوضح أنه من الضروري وجود سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو، مقابل الدينارالعراقي اليوم الأربعاء، إلى نحو 1715.62 دينار للشراء، و1716.77 دينار للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني، فانخفض أمام الدينار العراقي، إلى نحو 2015.38 دينار للشراء، و2017.52 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 386.77 دينار للشراء، و387.52 دينار للبيع.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 395.30 دينار للشراء، و395.33 دينار للبيع.

كذلك هبط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4820.01 دينار للشراء، و4834.54 دينار للبيع.