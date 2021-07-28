إسقاط "مسيرة" حوثية مفخخة في الحديدة اليمنية

أسقطت دفاعات القوات المشتركة بقيادة السعودية، الأربعاء، طائرة مسيرة هجومية للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن. وأفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة بأن الدفاعات الجوية رصدت للمرة الثانية خلال ساعات، طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في سماء الدريهمي وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها شرقي منطقة الطائف.

وأشار إلى أن الطائرة هجومية تحمل قذيفة عيار 80، وتم نقل حطامها إلى الجهات المختصة. وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب سلسلة جرائم بحق المدنيين في المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي، بواسطة طائرات مفخخة وهجومية. وأسقطت القوات اليمنية بمحافظة البيضاء في وقت سابق اليوم طائرة مسيّرة، أطلقتها مليشيات الحوثي على مرتفعات جبهة القنذع المحاذية لمديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وكانت القوات الحكومية أسقطت أمس الثلاثاء، طائرة مماثلة إضافة إلى طائره رابعة أسقطت قبل يومين في جبهة ناطع في محافظة البيضاء.

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