أعلنت ألمانيا، عصر الأربعاء، فقد الأمل في العثور على 5 مفقودين على قيد الحياة، في مصنع الكيماويات الذي شهد انفجارا مروعا.
ووقع انفجار حوالي الساعة 9:40 من صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات "بوريش" بمدينة ليفركوزن الألمانية، ثم اندلع حريق في المستودع.
وعلى إثر الانفجار، أعلنت السلطات الألمانية، فقد 5 موظفين في مصنع الكيماويات في مدينة ليفركوزن الألمانية.
والأربعاء، أعلن رئيس الشركة المشغلة للمصنع "كورينتا"، فرانك هايلمار، في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أمل في أن نجد الأشخاص الخمسة المفقودين على قيد الحياة".
وأعلنت وكالة البيئة الألمانية وجود مادة "ديوكسين" شديدة السمية في الدخان المتصاعد من المصنع منذ الانفجار والحريق.
ومن المقرر دخول المحققين إلى المصنع لأول مرة منذ الانفجار، الخميس، لبدء التحقيقات.
ويشارك في التحقيق 15 محققاً من مكتب الشرطة الجنائية، فيما وعد هايلمار بالشفافية، وقال: "من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات حول سبب الحادث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار ألمانيا.. لا أمل في ناجين ومادة سامة بالهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.