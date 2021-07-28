انفجار ألمانيا.. لا أمل في ناجين ومادة سامة بالهواء

أعلنت ألمانيا، عصر الأربعاء، فقد الأمل في العثور على 5 مفقودين على قيد الحياة، في مصنع الكيماويات الذي شهد انفجارا مروعا.

ووقع انفجار حوالي الساعة 9:40 من صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات "بوريش" بمدينة ليفركوزن الألمانية، ثم اندلع حريق في المستودع.

وعلى إثر الانفجار، أعلنت السلطات الألمانية، فقد 5 موظفين في مصنع الكيماويات في مدينة ليفركوزن الألمانية.

والأربعاء، أعلن رئيس الشركة المشغلة للمصنع "كورينتا"، فرانك هايلمار، في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أمل في أن نجد الأشخاص الخمسة المفقودين على قيد الحياة".



وأعلنت وكالة البيئة الألمانية وجود مادة "ديوكسين" شديدة السمية في الدخان المتصاعد من المصنع منذ الانفجار والحريق.

ومن المقرر دخول المحققين إلى المصنع لأول مرة منذ الانفجار، الخميس، لبدء التحقيقات.

ويشارك في التحقيق 15 محققاً من مكتب الشرطة الجنائية، فيما وعد هايلمار بالشفافية، وقال: "من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات حول سبب الحادث".