مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: صواريخ إيران تهدد أوروبا

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، إن النظام الإيراني يسعى للحصول على سلاح نووي وزعزعة استقرار المنطقة.
وتابع "إيران تعمل على تطوير منظومات صاروخية يصل مداها إلى أوروبا".
وأضاف "حزب الله "اللبناني" قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة ما لم يتم تقييد أنشطته".
ومضى قائلا "نعمل مع الدول العربية المعتدلة لتعزيز التعايش والسلام".
بدورها، قالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، إن بلادها "ملتزمة بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والطرفان يستحقان حقوقًا متساوية في الحرية والأمن".
وتابعت "ندعو للامتناع عن أي إجراءات تقوض حل الدولتين، بما في ذلك التهجير القسري للسكان الفلسطينيين".
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