السيسي يدعم لبنان ويشيد بدور الجيش في استقرارها وتوازنها

ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني للحفاظ على استقرار وتوازن البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، في القاهرة، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، إلى جانب السفير علي الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى إن "الرئيس رحب بالعماد عون في زيارته لمصر، في إطار المباحثات مع السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي".

وأكد على "الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية".

وعبر السيسي عن "تقديره للدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول".

من جانبه؛ أعرب العماد "عون" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلاً إليه تحيات الرئيس اللبناني ميشيل عون.

وأكد على حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة.

وأعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كل المجالات، امتداداً لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن "اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات".