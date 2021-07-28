الثانية بيومين.. القوات اليمنية تسقط مسيّرة حوثية في البيضاء

أسقطت القوات الحكومية اليمنية في محافظة البيضاء مسيرة حوثية على مرتفعات جبهة القنذع المحاذية لمديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وهذه الطائرة الثانية التي تسقطها القوات اليمنية في أقل من يومين، حيث أسقطت طائرة مماثلة أمس الثلاثاء.



وفي تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قال مصدر عسكري بمحافظة شبوة المجاورة لجبهة البيضاء، إن أفراد القوات اليمنية تمكنوا من إسقاط طائرة (استطلاع) مسيرة تابعة للمليشيا كانت تقوم برصد وتحديد المواقع.





وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن القوات الحكومية تمكنت من إسقاط طائرة هجومية قبل يومين في جبهة ناطع.



وأكد أن معنويات القوات الحكومية عالية، وأن المعركة مع مليشيا الحوثي الإيرانية مستمرة حتى تحرير كامل التراب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الدولة.



وتسيطر قوات الجيش الوطني على منطقة الساحة، وهي مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، فيما تشهد الجبهات اشتباكات مستمرة.



وتدور مواجهات متواصلة، منذ أكثر من أسبوعين، بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، وسط كر وفر بين الجانبين.



وامتدت المعارك إلى مناطق يافع شمال محافظة لحج، ومرتفعات قريبة من مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة المجاورة.



وتتوسط محافظة البيضاء اليمن، وترتبط بحدود مع 8 محافظات يمنية أخرى، هي صنعاء، ومأرب، وذمار، وإب، ولحج، وشبوة، وأبين، والضالع.

