إسرائيل تمنح 16 ألف عامل فلسطيني تصاريح عمل

أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، السلطة الفلسطينية بقرارها منح 16 ألف تصريح عمل إضافي لعمال فلسطينيين.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إنه تم اتخاذ القرار "بعد المحادثة التي أجراها وزير الدفاع بيني جانتس في الأسبوع الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبعد الانتهاء من العمل الإداري ".



أضافت: "استمرارًا للمحادثة التي أجراها وزير الدفاع جانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وكشفت النقاب عن أن منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، غسان عليان، أبلغ مسؤولين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء بهذا القرار.

وأشار في هذا الصدد إلى نية دولة إسرائيل زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بـ15 ألف عامل في قطاع البناء في إسرائيل.

وقال عليان "من المتوقع أن تتم المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة الوزارات".

أكد: "بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بـ1000 عامل إضافي بالتنسيق مع وزارة السياحة".

وتابع عليان: "بعد استكمال عمل إداري طويل، وكجزء من عملية شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقرر زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل".

وأشار عليان إلى "أن هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد السلطة الفلسطينية وستساهم كثيرًا في الاستقرار الأمني في مناطق الضفة الغربية. الاستقرار الاقتصادي هو المفتاح للحفاظ على الأمن في المنطقة".

يذكر أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود ما يزيد على 120 ألف عامل من الضفة الغربية في إسرائيل.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بحثتا في الأسابيع الأخيرة تعزيز الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من أزمة مالية.