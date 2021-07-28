سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 28 يوليو 2021، في مستهل تعاملات البنوك، وشركات صرافة.

وحقق الاقتصاد المصري، مؤشرات إيجابية في جميع القطاعات رغم تداعيات جائحة كورونا، بعد نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وزاد متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فائض بالميزانية

حققت مصر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.

والعام المالي في مصر ينتهي في 30 يونيو/حزيران، ويبدأ في أول يوليو / تموز من كل عام.





وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي، أمس الإثنين، إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغت نسبته 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الحكومة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

أداء فوق المتوقع

وكانت مصر تستهدف عجزا إجماليا في الميزانية عند 7.8%، وفائضا أوليا 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البيان إن مصر سجلت أيضا عجزا بالموازنة 7.4% في العام المالي الماضي 2020-2021، نزولا من 8% قبل عام.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن النمو الاقتصادي خلال السنة المالية الماضية.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لليوم الرابع على التوالى.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، أمس.