سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، في البنك المركزي، وفي تعاملات السوق السوداء.

ويشهد سعر الدولار تقاربا نادرا بين مستواه في البنوك والسوق السوداء، في مؤشر على قرب نجاح الجهود الحكومية في القضاء على السوق السوداء.

واستقر سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 443.81 جنيه للشراء، و 447.14 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" بالسودان، ثابتا عند نحو 448 جنيها.

وتقارب السعر بين البنوك والسوق السوداء، يعني أن حائزي الدولار سيفضلون بالطبع استبداله من البنوك التي تضمن لهم سعرا جيدا وعملة غير مزورة، وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى عودة الدولار للقنوات الرسمية.

"مخابز بلا طوابير"

بعد سنوات من تفاقم أزمة الخبز في السودان، تجد المشكلة طريقها للحل، في ظل دعم دولي لتوفير القمح، للدولة العائدة لأحضان المجتمع الدولي.

وخلال الفترة الماضية شهدت مدن السودان أزمة حادة في عدم توافر الخبز، واضطر السودانيون للاصطفاف ساعات طوال أمام المخابز للحصول على احتياجاتهم من الخبز.

المشكلة بدأت في التلاشي تدريجيا في ظل دعم دولي، من عدد من الدول تتصدرها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة التجارة والتموين السودانية عن وصول الدفعة الثانية لقمح المعونة الأمريكية، غدا الأربعاء إلى ميناء بورتسودان، وتبلغ 48 ألف طن من جملة 300 ألف طن ستصل فيما بعد.





وأكد مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة الفاتح عبد الله، على أن تلك الكميات بجانب القمح المحلي والمستورد ستغطي احتياجات البلاد لهذا العام.

"ثورة" قرارات حمدوك

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء محمد أحمد بشرى من منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.

كما أعفى "حمدوك" صلاح الدين شيخ خضر من منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.

وأصدر رئيس الوزراء السوداني، قرارا بتعيين فاروق محمد النور حسين نائباً لمحافظ بنك السودان المركزي.





وقال بيان مجلس الوزراء إن القرار جاء عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.

ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ كافة إجراءات تنفيذ القرار.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 523.68 جنيه للشراء، و527.61 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط العملة الأوروبية، ثابت في السوق الموازية "السوداء"، عند نحو 520 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي السوداني، ليسجل نحو 613.59 جنيه للشراء، و 618.19 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقر متوسط العملة البريطانية في السوق الموازية "السوداء"، عند نحو 615 جنيها.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، ثابتا عند نحو 118.39 جنيه للشراء، و 119.28 جنيه للبيع.

ولدى السوق الموازية" السوداء"، استقر متوسط سعر الريال السعودي، عند نحو 118 جنيها.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه السوداني، عند نحو 120.87 جنيه للشراء، و 121.78 جنيه للبيع.

فيما سجلت العملة الإماراتية، لدى السوق الموازية "السوداء"، نحو 120 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 1467.15 جنيه للشراء، و 1478.16 جنيه للبيع.

تخفيض الديون

ويُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.

ووافق نادي باريس، في وقت سابق على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان، وإعادة هيكلة بقية المديونيات.





وقد دعمت تلك الإجراءات الثقة في قدرة الحكومة السودانية على توفير المعروض اللازم من الدولار لتلبية احتياجات مواطنيه.

وفي مايو/آيار الماضي، وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي تم عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.