عرفت تقنية الشاحن اللاسلكي الممغنط بهواتف أبل، ولم يسبق لهاتف عامل بنظام أندرويد أن طبق هذه التقنية حتى أعلنت عنها "ريلمي" الصينية. ونقل موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التقنيات، صورة تشويقية قامت الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية بنشرها لأحدث هواتفها، Realme Flash. ومن المقرر أن يصبح أول هاتف أندرويد يدعم تقنية الشاحن المغناطيسي المثبت في خلفية الهاتف على غرار شاحن MagSafe المضاف لأحدث هواتف آيفون. وسيحمل اسم الشاحن المغناطيسي من ريلمي اسم MagDart. ويتوقع أن يعمل بسرعة شحن 15 واط، أسرع من شاحن MagSafe الخاص بهواتف أيفون. ومن المقرر أن يطرح هاتف ريلمي الجديد Realme Flash بمعالج Snapdragon 888 وذاكرة تخزين عشوائي 12 جيجا بايت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "ريلمي" تكسر احتكار آيفون وتمنح هواتف أندرويد الحق في الشحن المغناطيسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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