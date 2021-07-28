سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مستهل تعاملات الأربعاء 28 يوليو/ تموز 2021، في السوق السوداء، بأكثر من 500 ليرة مرة واحدة.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الغير رسمية "الموازية" (السوداء) اللبنانية، في مستهل تعاملات الثلاثاء، إلى نحو 18 ألف ليرة للشراء، و18.100 ألف ليرة للبيع، مقابل 18.600 ألف ليرة للشراء، و 18.700 ألف ليرة للبيع، أمس.

وعلى وقع الأحداث السياسية في لبنان، يتذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

قرب تشكيل حكومة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن هناك تطابقا في الرؤى بينه وبين الرئيس ميشال عون.

وقال ميقاتي، بعد لقائه عون: "أطلعت الرئيس على الاستشارات ولخصت الموضوع بالسرعة المطلوبة بتشكيل الحكومة وكانت لنا تفاصيل متطابقة بنسبة كبيرة".

وأضاف: "إن شاء الله ستكون لنا اجتماعات متتالية في اليومين المقبلين وبإذن الله نرى تشكيل الحكومة قريباً".

إجماع البرلمان

وكان ميقاتي أكد، وجود إجماع بالبرلمان على طلب الاستعجال لتشكيل الوزارة الجديدة.

وبعد انتهاء الاستشارات النيابية بالبرلمان اللبناني، اعتبر ميقاتي أن "هذا الإجماع يؤكد أن تشكيل الحكومة الجديدة يمكن من استعادة الدولة، ما سيجعل اللبنانيون يطمئنون".





وتابع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: "الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات اللبنانيين وبعد اللقاءات مع الكتل سأطلع الرئيس ميشال عون على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة سريعا".

استشارات مع الكتل النيابية

واليوم الثلاثاء، بدأ نجيب ميقاتي، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا للانطلاق بمسار تشكيل الحكومة.

ويجري ميقاتي استشارات غير ملزمة مع الكتل النيابية، تمهيدا للانطلاق بمسار تشكيل الحكومة، ينظر إليه في لبنان على أنه مصيري وصعب.

وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، أول الواصلين إلى مجلس النواب للقاء رئيس الحكومة المكلف، الذي التقى حتى الآن رئيس حركة أمل نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام.

وينص الدستور على أن الاستشارات النيابية التي أجراها، الإثنين، رئيس الجمهورية مع النواب ملزمة، فيما الاستشارات التي يبدأها ميقاتي اليوم غير ملزمة؛ إذ يجريها مع الكتل النيابية للبحث معهم في شكل الحكومة وبرنامج عملها، ليبدأ بعدها بمهمة اختيار الوزراء.

برنامج الحكومة

لكن بعد تشكيل الحكومة يتقدم مجلس الوزراء ببرنامجه إلى البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ صدور تشكيل الحكومة، حيث من المفترض أن تحصل على ثقة مجلس النواب، حتى يتسنى لها البدء بعملها.

وكان ميقاتي قد نال أغلبية نيابة لتشكيل الحكومة، بـ٧٢ صوتاً مقابل صوت واحد للسفير نواف سلام، و42 نائبا لم يسموا شخصا، ومقاطعة 3 نواب.





وتعطل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب خلافات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سابقا، سعد الحريري، قبل أن يعتذر الأخير عن المهمة قبل أيام.

سعر الدولار في البنوك اللبنانية

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الصرافة

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

مصرف لبنان المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

تفاقم الأزمة الاقتصادية

وقبل فوز ميقاتي بتشكيل الحكومة في لبنان خضعت البلاد لحكومة تصريف أعمال منذ أغسطس/آب الماضي، عندما استقالت الحكومة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل، وتدمير أجزاء من العاصمة بيروت.

وواجهت الحكومة، التي تخلفت عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار منذ أكثر من عام، صعوبة في تنفيذ الإصلاحات نظراً لمحدودية سلطتها ودعمها السياسي.

كما أدى انهيار الليرة إلى تدمير مدخرات ملايين اللبنانيين، في حين زاد نقص الوقود من البؤس.





وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها.

توسع الفقر والبطالة

وتبع هذا الانهيار، أن أصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوَّامة الانهيار.

في العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% العام 2019.

وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدَّر بنحو 33 مليار دولار في 2020.

ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% عام 2021.