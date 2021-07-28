3 الآف إثيوبي يعبرون للسودان هربا من القتال

عبر 3 الآف إثيوبي إلى داخل السودان فارين من القتال الدائر بين الحكومة الفيدرالية في بلادهم مع مسلحي "جبهة تحرير التجراي" التي تصنفها أديس أبابا "إرهابية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت وكالة "سونا" إن اللاجئين الإثيوبيين وصلوا قرية تايا في محلية باسندة بولاية القضارف شرقي السودان وما زال التدفق مستمراً.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن عبور 3 آلاف لاجئ، يمثل أكبر عدد من اللاجئين الذين يعبرون إلى السودان في يوم واحد منذ الموجة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند اندلع القتال بين جبهة تحرير تجراي والجيش.

وأضاف المصدر أن "هذه الموجة الجديدة ربما تشير إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية غربي إثيوبيا جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها".



وأشار المصدر إلى أن السلطات السودانية قامت باستقبال وإيواء اللاجئين الذين ينتمون لقبائل الكومنت من إقليم أمهرة الإثيوبي حيث وفرت لهم المأوى المؤقت.

ومنذ نوفمبر الماضي، يستقبل السودان عبر حدوده الإثيوبين الفارين من القتال في بلادهم.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود أكثر من 74 ألف لاجئ إثيوبي بشرق السودان فروا جراء القتال.