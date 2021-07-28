لأول مرة.. "الحزب الشيوعي" يشارك بانتخابات البرلمان الألماني

سمحت السلطات الألمانية، لأول مرة، بمشاركة الحزب الشيوعي، في الانتخابات التشريعية المقررة 26 سبتمبر/ أيلول المقبل. ووافقت المحكمة الدستورية الفيدرالية على مشاركة الحزب الشيوعي الألماني (DKP) في انتخابات البوندستاغ "البرلمان" في سبتمبر/ أيلول المقبل. وجاءت موافقة المحكمة على مشاركة الحزب بعدما لجأ الأخير إليها للطعن على رفض اللجنة الانتخابية الفيدرالية منحه الضوء الأخضر لدخول الانتخابات مطلع يوليو/ تموز الجاري بسبب تأخر تقديم كشوف الناخبين. وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة الدستورية طعونا قدمها 19 حزبا آخر على رفض اللجنة الانتخابية مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة. ووفق المحكمة الدستورية الألمانية، فإن الحزب الشيوعي "قادر على المشاركة بجدية في تشكيل الإرادة السياسية للشعب على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولايات". والهدف المعلن للحزب الشيوعي الألماني، هو إقامة نظام سياسي واقتصادي شيوعي وبصفة عامة، يشارك 53 حزبا ألمانيا من كافة التيارات في الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن كل حزب مطالب بالحصول على عتبة تقدر بـ 5% من الأصوات على المستوى الفيدرالي، ليصبح ممثلا في البرلمان.

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