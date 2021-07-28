قتيل ومصاب من "القبعات الزرق" في هجوم بأفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة ومصادر أمنية في أفريقيا الوسطى، إصابة جندي من القبعات الزرق بجروح ومقتل جندي من جيش هذا البلد في هجوم شنه متمردون.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان، مساء الإثنين شنّ متمرّدون "سلسلة هجمات منسّقة على مدينة أوبو، مستهدفين منشآت قوات الدفاع والأمن لأفريقيا الوسطى بالإضافة إلى قاعدة قوات حفظ السلام المغربية".
وأضاف البيان، أن أحد جنود حفظ السلام "أصيب بجروح خلال الاشتباكات" لكن "حالته مستقرّة"، والهجوم "أسفر للأسف عن وقوع ضحايا"، من دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها، أكدت ثلاثة مصادر أمنية لوكالة فرانس برس طالبة عدم نشر هوياتها، أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر القوات المسلّحة لجمهورية أفريقيا الوسطى.
وأفريقيا الوسطى، ثاني أفقر دولة في العالم وفقاً للأمم المتحدة، تشهد منذ 12013 حرباً أهلية مدمّرة لكنّ وتيرة العنف تراجعت كثيراً منذ 2018.
واتّهمت "مينوسكا" مسلّحين من "الوحدة من أجل السلام في أفريقيا الوسطى"، إحدى الجماعات المتمرّدة الرئيسية في البلاد، بالوقوف وراء الهجوم.
وهذه المجموعة المسلّحة التي تنشط بشكل رئيسي في شرق أفريقيا الوسطى حيث تتحكم بعدد من المناجم هي التنظيم المسلّح الأفضل تجهيزاً في البلاد.
وأكّد البيان أنّ "مينوسكا تدين بشدّة هذه الهجمات ضدّ السكّان وعناصرها والتي تشكّل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وتذكّر بأنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل جرائم حرب".
ومنذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020 نجحت القوات الحكومية في أفريقيا الوسطى في استعادة السيطرة على المدن وعلى قسم كبير من ثلثي البلاد الذي كان المتمرّدون يسيطرون عليه منذ سنوات.
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