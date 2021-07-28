التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي في جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، و3 صواريخ باليستية أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان. وأصدر التحالف بيانا جاء فيه، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين، و3 صواريخ باليستية أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان غربي السعودية.

وأضاف البيان، أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

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