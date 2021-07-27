ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أطلقت شركة أوبو الصينية، هاتفها الذكي الجديد A93s 5G، والذي يدعم شبكة الجيل الخامس، ويأتي بسعر تنافسي مناسب للأسواق. حالة من الاهتمام الشديد تحيط بهاتف iphone 13 pro max، حيث يترقب عملاء أبل الإمكانيات الجديدة التي ستضيفها الشركة لهاتفها المنتظر. طرحت شركة أبل الأمريكية (المصنعة لهواتف آيفون وآيباد)، بشكل عاجل تحديثا جديدا لعلاج ثغرة أمنية محتملة تهدد أجهزتها بالاختراق والتجسس. أعلنت شركة آسوس عن إطلاق إثنين من أجهزة كروم بوك الجديدة والمزودة بمعالجات إنتل Tiger Lake (بحيرة النمر)، استمرارا لسلسلة التنبؤات الخاصة بمواصفات هاتف أيفون المرتقب "أيفون 13"، ظهرت تكهنات جديدة بشأن طرح الهاتف بوصلة شحن فائق السرعة. تناقل عدد من المواقع المختصة بأخبار التقنيات، أخبارا متضاربة بشأن موعد طرح الجيل الجديد من أجهزة أبل "ماك بوك إير".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا. مواصفات Oppo A93s وتفاصيل iphone 13 pro على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.