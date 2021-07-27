موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. تحذير سعودي وأمريكا تتمسك بقيود السفر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
حذرت السعودية مواطنيها الثلاثاء، من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
أعلنت الولايات المتحدة عن عدم رفع قيود كورونا المفروضة على السفر للخارج، أو دخول المسافرين الأجانب بسبب انتشار سلالة "دلتا".
تسَير شركة مصر للطيران، الثلاثاء 27 يوليو 2021، نحو 67 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.
تصدرت مقاطع فيديو وصول أول رحلة مباشرة من تل أبيب نحو مطار مراكش المنارة، والاحتفال بها، قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في المغرب.
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