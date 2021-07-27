بايدن: عملنا على ضمان عدم تكرار أحداث 11 سبتمبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن شكل الإرهاب تغير ومكافحته تحظى بتركيز شديد على مدار العشرين عامًا الماضية.
وأوضح بايدن، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده عملت على ضمان ألا تتعرض لهجمات كما حدث في 11 سبتمبر/أيلول.
وتابع الرئيس الأمريكي، قائلًا: "الهجمات السيبرانية الروسية ضد مؤسساتنا بمثابة اعتداء على سيادتنا".
وتُجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل، للمرّة الثانية خلال شهرين، بهدف تحقيق استقرار في علاقتهما المتوتّرة.
ويأتي الاجتماع وسط توتّرات على جبهات عدّة بين البلدين. وتوعّدت الولايات المتحدة موسكو باتّخاذ إجراءات إذا لم تضع حدّاً لموجة الهجمات الإلكترونيّة التي يُشنّ عدد كبير منها انطلاقاً من الأراضي الروسيّة بحسب ما تؤكّد السلطات الأمريكيّة.
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