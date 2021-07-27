الإمارات وبريطانيا.. مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

بحثت الإمارات وبريطانيا، الثلاثاء، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية وتنميته بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، كلا على حدة، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.
وناقش الجانبان خلال اللقاءين علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين الإمارات والمملكة المتحدة.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
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