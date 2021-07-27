تشكيل لجنة صومالية للتحقيق باختفاء موظفة المخابرات

أعلن القضاء العسكري الصومالي، الثلاثاء، تعيين لجنة تحقيق بقضية الموظفة بالمخابرات المعروفة اختصارا بـ"نيسا" والمختفية قبل شهر.

وقال المدعي العام للقوات المسلحة الصومالية، الجنرال عبد الله بوليكمي ، في بيان، إنه عين لجنة تحقيق أمنية للنظر في قضية الموظفة المفقودة إكرام تهليل فارح.



وشوهدت إكرام آخر مرة في 26 يونيو/حزيران الماضي، عندما تم استدعاؤها إلى مقر المخابرات، ونقلت من منزلها سيارة أرسلت لها، حسبما ذكرت أسرتها لوسائل إعلام محلية.

وتتألف اللجنة التي عينها اللواء عبدالله بولي كمي من ثلاثة مسؤولين من مكتب المدعي العام والشرطة وجهاز المخابرات، وهي مكلفة بالأساس للتحقيق في قضية إكرام.

وأصدر المدعي العام العسكري تعليمات لقيادة المخابرات بالعمل مع ضباط التحقيق بأي طريقة ممكنة لتحقيق العدالة.

كما قال مكتب المدعي العسكري إنه قبل فتح ملف قضية رفعه أقارب الموظفة إكرام تهليل.

وعملت إكرام سابقا مديرة لمكتب عمدة مقديشو السابق المهندس عبد الرحمن عمر عثمان يريسو، الذي اغتالته حركة الشباب في تفجير في يوليو/ حزيران 2019 .

وانضمت إلى المخابرات الصومالية في أبريل/نيسان 2017 وعملت في مكتب رئيس المخابرات الصومالية آنذاك عبدالله سنبلوشي قبل أن يعينها رئيسة قسم حقوق الإنسان التابع لجهاز المخابرات، وهي مختصة في الأمن الإلكتروني، بحسب تقارير صحيفة.