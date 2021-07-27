الكاظمي: علاقة بغداد وواشنطن ستتحول لمرحلة جديدة

أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بعلاقة بلاده الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الكاظمي، خلال مقابلة مع العراقية الإخبارية، "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة ودورنا في المنطقة أصبح محورياً".



وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن القوات الأمنية قادرة على حماية البلاد، مطالبا بضرورة العمل على استعادة هيبة الدولة وصنع بيئة آمنة للاستثمار.

وأضاف الكاظمي، أن أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية، وتابع، "التنسيق بين العراق والولايات المتحدة لن يقتصر على الجانب الأمني".

وأنهى العراق ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن الجدلية المعقدة بشأن مصير قواتها القتالية بالبلد العربي وجدولة انسحابها بشكل تام.

وجاءت نتائج جدولة الإطار الاستراتيجي، عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي جو بادين برِئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين الماضي، بانتهاء وجود تلك القوات وانسحابها بالكامل بنهاية العام الحالي، والاقتصار على تقديم الدعم للعراق عبر مجاميع من العناصر الأمريكية المختصين بالتدريب والمشورة.



ورغم أن الأوساط السياسية والرسمية رأت في الاتفاق قرارا تاريخيا وجولة تفاوضية خرج منها العراق بنصيب الأسد، إلا أن ذلك لم يقلص منسوب المخاوف من انفراد إيران في ذلك المشهد وتوغل نفوذها في الداخل العراقي بشكل أكبر.

