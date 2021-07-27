واشنطن تطالب بتشكيل حكومة لبنانية سريعاً

حضّت الولايات المتحدة رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة سريعاً لمعالجة الأزمة التي تغرق فيها البلاد.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة جالينا بورتر للصحفيين، إنه: "تجدد الولايات المتحدة دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضاً إجراء إصلاحات أساسية" في لبنان.



ويجري ميقاتي استشارات غير ملزمة مع الكتل النيابية، تمهيدا للانطلاق بمسار تشكيل الحكومة، ينظر إليه في لبنان على أنه مصيري وصعب.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، دعمها للخطوات الأخيرة التي اتخذتها لبنان لتشكيل الحكومة.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، أن لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والمجتمع الدولي مستعد لمساعدتها.