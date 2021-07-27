مصر وجنوب السودان.. مشاورات حول تعزيز السلام وسد النهضة

بحثت مصر وجنوب السودان، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز السلام بأفريقيا والقضايا الإقليمية وعلى رأسها سد النهضة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، لوزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريس خميسا واني.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".
وأوضح أنه "تم إبراز ما يمثله انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من خطوة هامة على صعيد الجهود المستمرة لمواصلة دفع التعاون بين مصر وجنوب السودان قدماً في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".
كما تم خلال اللقاء "التأكيد على استمرار مصر في تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاعات الحيوية الجنوب سودانية".
إضافة إلى "مساندة المساعي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في كافة ربوع جنوب السودان، على نحو يمكن الجانب الجنوب سوداني من تحقيق التنمية المنشودة".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن "اللقاء تطرق كذلك لعدد من القضايا و الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة ومجمل التطورات في منطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي".
ولفت إلى أنه "تم التوافق على عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة".
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