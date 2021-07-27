الأكراد بمقصلة إيران.. اعتقال العشرات في حملة قمعية

عشرات الأكراد اعتقلهم النظام الإيراني في استهداف لأقليات خرجت للشوارع احتجاجا على شح المياه والكهرباء، ودعما لثورة العطش في خوزستان.

منظمة حقوق الإنسان الكردية الإيرانية، "هنجاو" أعلنت، الثلاثاء، اعتقال العشرات من سكان مدينة "مهدية" التابعة لمحافظة كرمنشاه الكردية الواقعة غربي البلاد، بعدما نزل أهالي المدينة إلى الشوارع لليوم الثاني احتجاجا على شح المياه والكهرباء، فضلاً عن دعم احتجاجات أهالي محافظة خوزستان العربية.

وأمس الإثنين، أغلق محتجون في "المهدية" الشوارع المؤدية للمدينة احتجاجا على نقص المياه والكهرباء ودعما لاحتجاجات أهالي خوزستان الذين يطالبون بتوفير المياه.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت للمنظمة الحقوقية الكردية، فقد اعتقلت قوات الأمن أكثر من 20 مواطنا واقتادتهم إلى مكان مجهول، تم التعرف على تسعة منهم حتى الآن.

وقال أحد سكان المدينة الكردية للمنظمة، رافضاً الكشف عن هويته لدواع أمنية، إنه "بسبب الانتشار الأمني أصبحت مدينة المهدية ثكنة عسكرية، وهناك حملة اعتقالات مستمرة، كما قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش منازل مواطنين وهدمت منازل عدد منهم بشكل كامل".

ونشرت منظمة "هنجاو" التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان لأبناء الأقلية الكردية، مقاطع فيديو تظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت مقاطعات مختلفة من إيران احتجاجات واسعة النطاق دعماً للمتظاهرين في محافظة خوزستان بسبب أزمة المياه.

واعتقلت قوات الأمن عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات، ووفقًا لتقارير إعلامية، قُتل تسعة أشخاص على الأقل في خوزستان على أيدي قوات الأمن، فيما قطعت السلطات شبكة الانترنت عن المحافظة لعدة أيام.