بريطانيا عن التطورات في لبنان: المجتمع الدولي مستعد للمساعدة

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، دعمها للخطوات الأخيرة التي اتخذتها لبنان لتشكيل الحكومة.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي،
أن لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والمجتمع الدولي مستعد لمساعدتها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن هناك تطابقا في الرؤى بينه وبين الرئيس ميشال عون.
وقال ميقاتي، بعد لقائه عون: "أطلعت الرئيس على الاستشارات ولخصت الموضوع بالسرعة المطلوبة بتشكيل الحكومة وكانت لنا تفاصيل متطابقة بنسبة كبيرة".
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