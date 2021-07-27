رؤى تتطابق مع عون.. ميقاتي يبشر بقرب تشكيل حكومة لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن هناك تطابقا في الرؤى بينه وبين الرئيس ميشال عون.

وقال ميقاتي، بعد لقائه عون: "أطلعت الرئيس على الاستشارات ولخصت الموضوع بالسرعة المطلوبة بتشكيل الحكومة وكانت لنا تفاصيل متطابقة بنسبة كبيرة".

وأضاف: "إن شاء الله ستكون لنا اجتماعات متتالية في اليومين المقبلين وبإذن الله نرى تشكيل الحكومة قريباً".

وكان ميقاتي أكد، وجود إجماع بالبرلمان على طلب الاستعجال لتشكيل الوزارة الجديدة.

وبعد انتهاء الاستشارات النيابية بالبرلمان اللبناني، اعتبر ميقاتي أن "هذا الإجماع يؤكد أن تشكيل الحكومة الجديدة يمكن من استعادة الدولة، ما سيجعل اللبنانيون يطمئنون".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: "الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات اللبنانيين وبعد اللقاءات مع الكتل سأطلع الرئيس ميشال عون على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة سريعا".

واليوم الثلاثاء، بدأ نجيب ميقاتي، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا للانطلاق بمسار تشكيل الحكومة.

ويجري ميقاتي استشارات غير ملزمة مع الكتل النيابية، تمهيدا للانطلاق بمسار تشكيل الحكومة، ينظر إليه في لبنان على أنه مصيري وصعب.

وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، أول الواصلين إلى مجلس النواب للقاء رئيس الحكومة المكلف، الذي التقى حتى الآن رئيس حركة أمل نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام.

وينص الدستور على أن الاستشارات النيابية التي أجراها، الإثنين، رئيس الجمهورية مع النواب ملزمة، فيما الاستشارات التي يبدأها ميقاتي اليوم غير ملزمة؛ إذ يجريها مع الكتل النيابية للبحث معهم في شكل الحكومة وبرنامج عملها، ليبدأ بعدها بمهمة اختيار الوزراء.

لكن بعد تشكيل الحكومة يتقدم مجلس الوزراء ببرنامجه إلى البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ صدور تشكيل الحكومة، حيث من المفترض أن تحصل على ثقة مجلس النواب، حتى يتسنى لها البدء بعملها.

وكان ميقاتي قد نال أغلبية نيابة لتشكيل الحكومة، بـ٧٢ صوتاً مقابل صوت واحد للسفير نواف سلام، و42 نائبا لم يسموا شخصا، ومقاطعة 3 نواب.