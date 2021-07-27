أوروبا تتوعد أردوغان بـ"خيارات مفتوحة" للرد على أزمة فاروشا

ندد الاتحاد الأوروبي بـ"المواقف غير المقبولة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قبرص مؤكدا عزمه "استخدام كل الأدوات والخيارات" لمنعه.
وأورد الإعلان الذي أصدره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن القادة الأوروبيين يؤكدون عزمهم "على استخدام كل الأدوات والخيارات" المتوافرة لديهم "في حال قامت تركيا بخطوات أحادية تتنافى والقانون الدولي".
ونبه الإعلان إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون في اتخاذ "خطوات" خلال اجتماعهم المقبل إذا لم تتراجع تركيا عن أفعالها المناقضة لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويأتي هذا الإعلان بعد إدانة مجلس الأمن بإجماع أعضائه لمواقف الرئيس التركي، وقد صادقت عليه الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفسر تأخير صدوره كما أوضحت مصادر أوروبية عدة لفرانس برس.
وقبرص مقسمة منذ اجتاح الجيش التركي شطرها الشمالي عام 1974. وتمارس جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي سلطتها على القسم الجنوبي مقابل "جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلنت من جانب واحد العام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وتوجه أردوغان إلى شمال قبرص في العشرين من يوليو/تموز مؤكدا تأييده حلا وفق مبدأ الدولتين والذي يرفضه الاتحاد الأوروبي. وأيد أيضا مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا السياحية التي هجرها سكانها في 1974 وسيجها الجيش التركي بالأسلاك الشائكة مذاك.
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