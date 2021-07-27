برلمانيون مصريون: قرارات رئيس تونس تمنع سموم الإخوان

رحب برلمانيون مصريون بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرين أنها "حاسمة" وتمنع الإخوان من نفث سمومهم بجسد البلاد.

وفي الآن نفسه، حذر البرلمانيون الشعب التونسي من الاستماع الى أكاذيب وشائعات يطلقها الإخوان لجر البلاد إلى حالة من الحرب الأهلية، أو شق الصف التونسي، بزعم الدفاع عن الحرية.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.

وشهدت تونس، الأحد، احتجاجات عارمة ضد "النهضة" للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، تخللتها اشتباكات بين أنصار الحركة الإخوانية والمتظاهرين.

سموم الإخوان

رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري طارق رضوان، يرى أن الرئيس قيس سعيد اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات التاريخية الحاسمة، ستساهم في إنهاء هيمنة جماعة الإخوان، ووقف نشر سمومها بجسد المجتمع التونسي.

وأوضح رضوان، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - وتلقت دوت الخليج الإخبارية نسخة منه - أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت جر المجتمع التونسي إلى الفوضى والخراب، ولا يجب التعامل معهم إلا بكافة الطرق الرادعة؛ حفاظا على الأوطان والمجتمعات العربية.



وأكد "رضوان" أن الرئيس التونسي يمضي في قراراته متسلحا بحالة من التأييد الشعبي، والحرص الشديد على احترام الدستور والقانون والحريات.

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري عن ثقته الشديدة في أن تتمكن القيادة التونسية الوطنية من المضي في مسار يضمن مصلحة التونسيين عقب القرارات الأخيرة.

كما أعرب عن أمله في أن يتمكن الرئيس التونسي من إجهاض "مخططات خفافيش الظلام وأفكار جماعة الإخوان التخريبية وسمومها ومنع مخططاتها الدموية"، وهي التي لا تعرف سوى لغة الاستحواذ والإقصاء.



ولفت إلى أن القرارت الأخيرة ستكون بمثابة "شوكة في حلق الإخوان، وإنهاء المحاولات المتكررة من تنظيم الإخوان للسيطرة على بلد عربي، بعد محاولات سابقة فاشلة لتلك الجماعة الدموية في السطو على السلطة بالدول العربية خلال السنوات العشرة الأخيرة.

انتصار للديمقراطية

من جهته، أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان بمصر )، في بيان، أن قرارات الرئيس التونسي تعد انتصارا للديمقراطية واحتواء للاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن تونسية منذ أيام، وانحيازا لصوت الشعب التونسي.

وذهب "كمال"، إلى أن تونس اليوم أصبحت على أعتاب الوصول إلى ما وصلت إليه الدولة المصرية منذ ثماني سنوات.

وشدد في هذا الصدد على أن جماعة الإخوان لا يمكن التحالف معها أبدا، كما أنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون شريكا فعليا في أي معادلة سياسية، لأن تصارعهم على السلطة يكون لمطامع ومصالح تنظيم دولي وليس لمصلحة الوطن.

أما النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، فاعتبرت أن قرارات الرئيس قيس سعيد تأتي لتصحيح مسار الثورة التونسية وإنقاذ البلاد من حكم جماعة طاغية.



وحذرت "رمزي"، في بيان صدر الاثنين، الشعب التونسي من الاستماع إلى الأكاذيب والشائعات التي يطلقها الإخوان في تونس، ومحاولة جر البلاد إلى حالة من الحرب الأهلية، أو شق الصف التونسي بحجه الدفاع عن الحرية .

وتابعت أن سقوط الإخوان في تونس يعد "صفعة جديدة على وجه التنظيم الدولي الذي يسعى إلى تفتيت الأمة العربية والإسلامية، وخلق حالة من الإرهاب والاقتتال في المنطقة".

وفند الرئيس التونسي، مؤخرا، مزاعم الإخوان الإرهابية بوقوع "انقلاب" في البلاد، قائلا "ادرسوا القانون".

وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".

وأكد سعيد الذي أفنى حياته في تدريس القانون الدستوري، أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.

وينص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 80 على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".