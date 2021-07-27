بتهمة التعاون مع العدو.. المخابرات الأفغانية توقف 4 صحفيين

أوقف جهاز الاستخبارات في أفغانستان، 4 صحفيين لزيارتهم بلدة حدودية تسيطر عليها طالبان واتّهمتهم بـ"الدعاية" للعدو وفق ما أعلن مسؤولون.

وأوقف الصحفيون في قندهار بعد عودتهم الإثنين من بلدة سبين بولداك، المنفذ الحدودي مع باكستان الذي سيطرت عليه حركة طالبان في وقت سابق من الشهر الحالي.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الصحفيين كانوا يجرون تحقيقات حول تقارير حكومية تتّهم طالبان بارتكاب مجازر بحق مدنيين في البلدة.

وقال وزير الداخلية الأفغاني ميروايس ستانيكزاي في بيان إن "الدعاية بأي شكل لصالح الإرهابيين وضد المصالح القومية لأفغانستان هي جريمة".

وأشار إلى أن "قوات الأمن تحقق في القضية".

وفي مايو/أيار الماضي صنّفت منظمة مراسلون بلا حدود أفغانستان في الترتيب 122 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة في العالم.



ومنذ أن وقّعت طالبان والولايات المتحدة في فبراير/شباط 2020 اتفاقا مهّد الطريق أمام انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، قُتل صحفيون عديدون في هجمات استهدفتهم شخصيا.