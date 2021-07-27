أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا مساء اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 185.721 ألف ليرة للشراء، و188.605 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 185.073 ألف ليرة للشراء، و187.960 ألف ليرة للبيع.

كما صعد جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السورية)، إلى نحو 162.578 ألف ليرة للشراء، و165.103 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 162.011 ألف ليرة للشراء، و164.538 ألف ليرة للبيع.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، في سوريا، إلى نحو 139.435 ألف ليرة للشراء، و141.600 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 138.969 ألف ليرة للشراء، و141.137 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 118.028 ألف ليرة للشراء، و119.861 ألف ليرة للبيع.

الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5.785 مليون ليرة للشراء، و5.875 مليون ليرة للبيع، مقابل نحو نحو 5.766 مليون ليرة للشراء، و5.856 مليون ليرة للبيع.

كما زاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.301 مليون ليرة للشراء، و1.321 مليون ليرة للبيع، مقابل نحو نحو 1.297 مليون ليرة للشراء، و1.317 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

تراجع الذهب عالميا، في تعاملات الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، بينما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ( البنك المركزي) هذا الأسبوع لاستقاء الأدلة على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 % إلى 1794.68 دولار للأوقية (الأونصة).

فيما هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1793.60 دولار.





ويبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي الثلاثاء ويستمر على مدار يومين.

وقالت مارجريت يانج، المحللة في "ديلي إف.إكس:" لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون للسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير."

وأضافت، أن أسعار الذهب ستجدا مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 2644.19 دولار، ونزل البلاتين 0.6% ليسجل 1057.50 دولار للأوقية.

المتحور "دلتا" والتضخم

وسيكون التضخم مجددا على جدول أعمال اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي)، يومي الثلاثاء والأربعاء، في موازاة التساؤلات حول الجدول الزمني المقبل لخفض الدعم المالي والقلق من المتحور "دلتا".

وترى دايان سوانك، خبيرة الاقتصاد في شركة "غرانت ثورنتون: "المتحور دلتا يضيف جرعة جديدة من عدم اليقين، حتى وإن كان الاقتصاد يتعافى".

وأضافت لوكالة فرانس برس: هذه النسخة الفيروسية التي ساهمت في ارتفاع حاد في حالات كوفيد-19 في العديد من مناطق العالم، قد تعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي الناجح في الولايات المتحدة.





ومصدر القلق الآخر هو الأسعار التي ترتفع الآن بأسرع وتيرة منذ 13 عاما.

ولا يزال التضخم المرتفع يثير قلقا كبيرا، لا سيما وأنه ينبغي أن يستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل.

وبلغ معدل التضخم السنوي، نسبة 3.9% في مايو/آيار الماضي، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي، ثم ارتفعت نسبته السنوية إلى 5.4% في يونيو/حزيران، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك.